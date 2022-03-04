“الغذاء والدواء”: 5 نصائح مهمة عند استخدام قلم الإنسولين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن قلم الإنسولين للاستخدام الشخصي، ودعت إلى تجنّب مشاركته مع الآخرين.

وذكرت الهيئة مجموعة من النصائح قبل شراء قلم الإنسولين، وعند استخدامه والتي جاءت كالتالي:

قبل شراء قلم الإنسولين:

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يجب أن نتأكد من أنه مرخص من الهيئة، ومن وجود ضمان للجهاز، ومن إرفاق كُتيب إرشادات باللغة العربية، إضافة إلى ضرورة وجود تاريخ انتهاء الصلاحية.

عند الاستخدام:

أوصت الهيئة باتباع الخطوات الآتية عن استخدام قلم الإنسولين:

1-تخلص من الإبرة في المكان المناسب وضعها في حاوية صلبة يمكن غلقها.

2-سجل تاريخ الفتح؛ فصلاحية قلم الإنسولين بعد الفتح من 7-28 يومًا، يعتمد على نوع القلم، مع ضرورة مراجعة النشرة الداخلية.

3-التخزين قبل الفتح في الثلاجة بين 2- 8 درجات مئوية.

4-احفظ الإنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة، أي أقل من 30 درجة مئوية.

5-احذر من تعريض الإنسولين لأشعة الشمس لأنه يؤثر على سلامته.