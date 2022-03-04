محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الإعلام يلتقي عددًا من منتسبي إدارة الأخبار والوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون في الموقع الإنشائي لاستوديو الأخبار الجديد

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