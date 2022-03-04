المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نندد بهذا الهجوم الذي استهدف مرفقا نوويا بأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ندد المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، مساء اليوم، بـ الهجوم الذي استهدف مرفقا نوويا في أوكرانيا بالأمس.

وشدد عل ضرورة أن تتوقف روسيا فورا عن عملها غير الشرعي والخطير في أوكرانيا، وأن تعيد سلطة كييف على المنشآت النووية.

وقال: “قد تكون نتائج العدوان الروسي على أوكرانيا مدمرة لصحة الإنسان والبيئة”.

وفي قت سابق قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، اليوم الجمعة، إن العالم نجا بصعوبة الليلة الماضية من وقوع كارثة نووية.

وأكدت المندوبة الأمريكية، أن بلادها قلقة من أن الأوكرانيين يقبعون تحت التهديد، موجهة دعوة إلى روسيا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن العالم شهد تصعيدا خطيرا يمثل تهديدا كبيرا لأوروبا، متابعة: “ندعو الرئيس بوتين للتوقف عن تصرفاته المجنونة “.