“الإلكترونيات المتقدمة” تطلق هويتها الجديدة في معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات شركة الصناعات العسكرية SAMI، إطلاق هويتها الجديدة تحت شعار “ثلاثة عقود من التميُّز إلى مستقبل واعد”، ليكون أول ظهور للشركة بهويتها الجديدة في معرض الدفاع العالمي للعام 2022.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة الشركة في تطوير منظومة الدفاع والفضاء، وتطوير الأنظمة التقنية وأمن المعلومات والطاقة، وتوطين المنتجات والحلول والأنظمة الدفاعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي المهندس زيـاد المسلَّم في تصريح له اليوم، أن تركيز الشركة ينصب على تطوير المنتجات والحلول والخدمات المتطورة، مبينًا أن ما قدمته الشركة على مدى ثلاثة عقود يعكس النظرة المستقبلية لها لتوحيد الجهود ومواءمة الأهداف من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات دفاعية في العالم بحلول عام 2030، حيث عملت الشركة خلال الفترة الماضية على إيجاد منصة للخبرات تسعى فيها إلى توطين التقنيات وبناء القدرات.

أخبار قد تهمك

يذكر أن شركة الإلكترونيات المُتقدّمة التي تأسست عام 1988 في مدينة الرياض، وقد استحوذت شركة SAMI المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عليها عام 2020، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%.