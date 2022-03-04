مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: “ندعو بوتين للتوقف عن تصرفاته المجنونة”

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، اليوم الجمعة، إن العالم نجا بصعوبة الليلة الماضية من وقوع كارثة نووية.

وأكدت المندوبة الأمريكية، أن بلادها قلقة من أن الأوكرانيين يقبعون تحت التهديد، موجهة دعوة إلى روسيا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن العالم شهد تصعيدا خطيرا يمثل تهديدا كبيرا لأوروبا، متابعة: “ندعو الرئيس بوتين للتوقف عن تصرفاته المجنونة “.