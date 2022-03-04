اخبار الخليج – غبار وتقلبات حرارية فجائية شهدته أجواء البحرين اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت الأجواء البحرينية تقلبات فجائية اليوم الجمعة، إذ ارتفعت درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية، وخلال ساعتين فقط انخفضت إلى 21 درجة مئوية، بمعدل 13 درجة مئوية.
كما شهدت الأجواء اقتحام فجائي لموجة رياح شمالية محملة بالغبار، مما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، واختفاء المباني الشاهقة.
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