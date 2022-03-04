محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تغلب فريق أبها على ضيفه الطائي بهدف مقابل لاشيء 1 – 0 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل لأبها اللاعب “ماتيتش” عند الدقيقة 45+3.

كانت هذه تفاصيل خبر أبها يتغلب على الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.