وزير الخارجية الأمريكي : الحرب في أوكرانيا اعتداء على العالم أجمع

محمد بن مسعود - الدمام - شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أن “الحرب في أوكرانيا اعتداء على العالم أجمع”.

وأكد بلينكن للصحافيين في بروكسل أنه “لا يمكن السماح لدولة بأن تهيمن على جيرانها”.

كما أضاف أن “التحالف الأوروبي الأميركي ضروري لدعم أوكرانيا”، لافتاً إلى أن “الحرب على أوكرانيا غير مبررة وتسببت في خسائر ضخمة وتنتهك مبادئ النظام العالمي”.

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كذلك اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتهاك المبادئ الدولية بشكل يومي.