محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الرئيس الأوكراني في أخر ظهور له “إرهاق ومظهر غير رسمي”
وثق مقطع فيديو، ملامح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في أخر ظهور له، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي دخل يومه التاسع.
وظهر زيلينسكي تاركاً لحيته، ومرتديًا ملابس غير الرسمية، في إشارة تدل على عدم امتلاكه الوقت الكافِ، والرفاهية بعد غزو بلاده من روسيا.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وبدت علامات الإجهاد والإرهاق، والتأثر على الرئيس الأوكراني، خلال حديثه عن تطورات الأحداث في بلاده، واقتراب القوات الروسية من السيطرة على العاصمة كييف.
الجدير بالذكر أن صحيفة “التايمز” البريطانية، قالت الجمعة، إن الرئيس زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.
وأرسل الكرملين مجموعة من مرتزقة “فاغنر” وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات جرى إحباطها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الرئيس الأوكراني في أخر ظهور له "إرهاق ومظهر غير رسمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.