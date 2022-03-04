خام برنت يحقق مزيداً من المكاسب ويرتفع إلى 114.96 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر ارتفاع أسعار النفط على مدار أسبوعين، حيث تجاوز خام برنت اليوم 114 دولارا للبرميل، نتيجة اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 63 سنتا أو 0.6% إلى 114.96 دولار للبرميل.

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6% إلى 108.31 دولار للبرميل.

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ومع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 18%، وزيادة خام برنت 13%، سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 نتيجة واضطراب الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع اشتعال النيران نتيجة استهداف محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.