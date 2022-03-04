محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مراسل قناة CNN يكشف عن علامة غريبة ظهرت على بوتين أثناء خطابه الأخير (فيديو)

اليمن السعيد : كشف مراسل قناة CNN في موسكو، نيك روبرتسون، عن علامة غريبة ظهرت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء خطابه الأخير. وقال مراسل قناة السي إن إن أنه بدا غاضباً وكان ينظر بغضب خلال الأسبوع الأخير ، وكذلك في نهاية خطابه قام ثم جلس ثم عاد ليخاطب الجمهور بأن الحرب تسير على ما يرام وكل شيء على الطريق الصحيح. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضاف “نيك” : أنه يعتقد أن الدافع وراء هذا الخطاب كان يدور حول محاولة إبقاء الروس على المسار الصحيح معه ومع حربه كما تحدث عن منح أوسمة للجنود الذين قتلوا وأي عائلة جندي قتيل ستحصل على 65 ألف دولار، و40 ألف دولار لعائلة الجندي المصاب، وسيكون هناك تأمين للجنود.

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