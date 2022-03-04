محمد بن مسعود - الدمام - جريمة بشعة .. نحر رجل وزوجته وابنته داخل منزلهم .. وبعد فحص الجثث كانت الصدمة

وقعت جريمة قتل بشعة بالكويت، حيث عُثر على مواطن كويتي وزوجته وابنته منحورين داخل منزلهم بمنطقة العارضية. وفي التفاصيل بحسب “القبس الكويتية” فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن كويتي أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى المنزل، وعثروا على الأشخاص الثلاثة منحورين. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضافت الصحيفة ، أن المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية دلت على أن الجريمة وقعت قبل نحو 4 أيام، حيث أن رائحة الجثث انتشرت في أرجاء المكان. فيما يقوم رجال البحث والتحرى بجمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية الجاني ودوافعه.

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