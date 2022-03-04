أمير تبوك: حوار ولي العهد لمجلة “أتلانتيك” تميز بالوضوح والشمولية وجسد النظرة الثاقبة والحكيمة لسموه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمجلة “أتلانتيك”.

وقال سمو أمير منطقة تبوك:” كمواطن سعودي وكجزء من هذه الأسرة الكريمة والشعب السعودي أشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة الكبيرة لهذا الوضوح والصراحة والشمولية والطرح الذي تميز به سمو ولي العهد خلال حواره لمجلة “أتلانتيك”، حيث وضع سموه النقاط على الحروف في الداخل والخارج وجاء منسجماً مع ثوابت هذه البلاد وتأكيدًا لعمق رؤية سموه، وحرصه على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وجسد النظرة الثاقبة والحكيمة لسموه على العمق التاريخي والسياسي والبعد القيادي والاقتصادي وسيادة المملكة ومكانتها العالمية، وما ذكره سمو ولي العهد عبر عن وجداني ووجدان كل سعودي وسعودية بهذا الوطن الغالي “.

واختتم سموه تصريحه بالدعاء لله عز وجل بأن يكلل جهود سمو ولي العهد بالنجاح، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعله سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار.