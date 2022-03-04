اخبار الخليج – نظراً لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل حفلة الفنان حسين الجسمي ليوم غد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مسرح الدانة عن تأجيل حفلة الفنان حسين الجسمي، المزمع إقامته الليلة، وذلك نظراً للأحول الجوية غير المتوقعة، ولضمان سلامة الجميع وأعضاء طاقم العمل.
وأوضح المسرح أن الحفل سوف يقام غداً السبت 5 مارس، على خشبة مسرح الدانة، حيث يمكنكم استخدام التذاكر ذاتها لحفل يوم الغد.
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