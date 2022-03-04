شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة كييف لـ”بوتين”: أنت معزول دوليًا والعالم كله ضدك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تقرير:

قالت سفيرة كييف لدى الأمم المتحدة يفيينيا فيليبنكو: إنه يجب أن يظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “العالم كله ضده”.

وكان قصف روسي، صباح اليوم، أدى إلى حريق في مبنى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا، ولم يلحق الحريق أضرارًا بالمعدات “الأساسية” للمحطة، حسب تأكيد الوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وأكدت فيليبنكو – سفيرة كييف لدى الأمم المتحدة – للصحفيين بعد تصويت، اليوم الجمعة – لمجلس حقوق الإنسان بغالبية كبيرة يدعم فتح تحقيق في الانتهاكات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا: “الرسالة لبوتين كانت واضحة: أنت معزول على المستوى الدولي والعالم كله ضدك”، وفقًا لـ”فرانس برس”.

وأدى الهجوم على المحطة النووية لاستنكارات دولية واسعة، وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصوت 32 من أعضاء المجلس الذي يضم 47 مقعدًا لصالح إطلاق تحقيق على أعلى المستويات في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان، على أمل تحميل مرتكبيها المسؤولية. ولم تصوت غير دولتين هما روسيا وإريتريا ضد الخطوة.

ومن جهته، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون إنه لا بد أن يقف الاتحاد الأوروبي بحزم في مواجهة تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا، وأضاف أنه من السابق لأوانه تقييم عواقب الحريق الذي اندلع بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وقال بون للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي في آرل بجنوب فرنسا: “نشهد تصاعدًا في الهجمات، وهو أمر مقلق وخطير جدًا”.

وأدان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عمليات القصف الروسية التي أصابت المحطة النووية في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، داعيًا إلى وضع حد للحرب. وقال ستولتنبرغ قبل اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الحلف في اليوم التاسع من الغزو الروسي لأوكرانيا إن “الهجوم على محطة نووية يدل على الطابع المتهور لهذه الحرب وضرورة وضع حد لها”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي سيدافع عن كل حلفائه وأراضيه في وجه أي هجوم روسي، وذلك لدى وصوله اليوم الجمعة لحضور اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بروكسل. وقال بلينكن للصحفيين “حلفنا حلف دفاعي. لا نسعى لصراع، لكن إذا فُرض علينا الصراع فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف”. وأدان ما وصفه بالهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بأن المعدات الأساسية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تتأثر بعد اندلاع حريق هناك وأنه لم يحدث تغيير في مستويات الإشعاع.