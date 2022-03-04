شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يشارك بمنتدى الحوار البرلماني بالمغرب لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكاريبي، المنعقد في إطار أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في العاصمة المغربية الرباط اليوم، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال المؤتمر. وبحث منتدى الحوار البرلماني بين المجالس التشريعية في العالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي عبر جلسات النقاش دور المجالس البرلمانية الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون، كما ناقش المبادلات التجارية والاقتصادية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وواقع هذه العلاقات ومستقبلها. ويهدف منتدى الحوار البرلماني مع أمريكا اللاتينية الذي تسعى رابطة مجالس الشيوخ والشورى في العالم العربي وأفريقيا إلى ترسيخه، إلى تعزيز دور مجالس الشيوخ في ترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية وتنمية الحوار البرلماني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وتقاسم التجارب والخبرات وتعزيز برامج التعاون؛ وإصدار الآراء واقتراح التدابير التشريعية والتوصيات إلى قمة قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الإفريقية والعربية والأمريكية اللاتينية في شأن مختلف القضايا. وأوضحت رابطة مجالس الشيوخ والشورى في العالم العربي وأفريقيا أن المنتدى الحواري البرلماني مع أمريكا اللاتينية والكاريبي، يعد فرصة تتطلع من خلالها مجالس الشيوخ والشورى في افريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى إرساء دور ريادي يرسخ الحوار وبرامج التعاون، واستكشاف فضاءات جديدة ومتعددة الأبعاد وفق شراكة استراتيجية تضامنية قائمة بالأساس على التقارب والعمل البرلماني المشترك الفعال الذي من شأنه تشكيل جسر متين للربط بين البلدان العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية. وكان المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في العالم العربي وأفريقيا قد ناقش عدد من الموضوعات الرئيسية التي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الراهنة لاسيما في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، وتعزيز الانفتاح البرلماني لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي على مختلف مناطق العالم، كما بحث رؤساء المجالس خلاله "التعاون والتضامن الإفريقي العربي كدعامة أساسية للتأهيل الاقتصادي والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا"، ودور الشباب والمرأة في السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة. وقد ضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، عدد من أعضاء المجلس الدكتور سلطان بن سعد آل فارح، والدكتورة إيمان بنت سعد الزهراني، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري.