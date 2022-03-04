محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : تحذير رسمي هام من العاصمة صنعاء لجميع المواطنين دون استثناء بشأن تداول العملة السعودية في هذه المناطق

حذرت جماعة الحوثي في صنعاء، اليوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022، جميع المواطنين من تداول عملة مزورة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع لجماعة الحوثي، القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، في تغريدة رصدها “الميدان اليمني”، أنهم حصلوا على معلومات تفيد بأنه يتم تداول عملة مزورة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

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وأضاف القيادي الحوثي أن عملة سعودية مزورة بدقة يتم تداولها في مناطق سيطرة الشرعية؛ داعيا المواطنين إلى الحذر من تداول هذه العملة.