محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اليمن تعلن القبض على أول مجموعة إرهابية كانت في طريقها إلى أوكرانيا

أعلنت قوات أمنية يمنية عن إلقاء القبض على مجموعة ارهابية من الشباب اليمنيين الذين تم تجنيدهم للقتال في اوكرانيا. وقالت إدارة مركز شرطة كريتر بمدينة عدن جنوبي اليمن إنها تمكنت من ضبط شخص خلية ارهابيه كانت تقوم بتجنيد شباب يمنيين من أبناء عدن وذلك للسفر بهم إلى جهات مجهولة . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً مصدر امني في مركز شرطة كريتر أشار الى انه تم ضبط المتهم بمعية شخصين كانا جاهزين للسفر .. مؤكدا أن اجراءات التحقيقات لاتزال مستمرة مع المتهم والشخصين الذين معه لمعرفة تفاصيل الامر والمكان الذين يريدون نقل الشباب اليه.

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