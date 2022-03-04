اخبار الخليج – في إطار زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى أمريكا..توقيع اتفاقية مع شركة سيسكو حول البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على متانة العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بأهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك لدى توقيع اتفاقية مع شركة سيسكو حول البنية التحتية لشبكة البيانات الحكومية، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي إنّ توقيع مملكة البحرين اتفاقية مع شركة رائدة عالمياً في مجال ربط الشبكات يؤكّد حرص المملكة على مواكبة التطور التكنولوجي لمواصلة سعيها الطموح لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة وتطلعاتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبما يُعزّز من مكانة البحرين إقليمياً ودولياً.

ونوّه القائد بدور الشركات العالمية في رفد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي بأحدث التقنيات المطلوبة وفقاً لآخر المستجدات، مشيداً بدور الخبرات الوطنية التي حققت العديد من الإنجازات لهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أنّ وصول البنية التحتية التقنية في مملكة البحرين إلى مستويات متقدمة يسهم في استمرار تعزيز دور هذا القطاع الواعد في مسارات التنمية الشاملة.