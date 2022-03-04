مصر تسجل زلزالا بقوة 3.49 درجات

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في تصريح له، أن الزلزال الأول وقع في تمام الساعة السادسة و54 دقيقة و59 ثانية بقوة 3.59 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16.7 كم، وعلى دائرة عرض 28.7387 درجة شمالًا، وخط طول 34.8612 درجة شرقًا.
وأشار إلى أن الزلزال الثاني وقع في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة و38 ثانية بقوة 3.58 درجة على مقياس ريختر، وعمق 16 كم، وعلى دائرة عرض 28.7312 درجة شمالًا، وخط طول 34.7832 درجة شرقًا، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزتين أو حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت.
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