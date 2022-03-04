إحباط تهريب 342.2 كيلو جرام من القات بجازان

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، أحبطت تهريب (342.2) كيلو جرام من نبات القات المخدر، والقبض على مهربيها، وهما مواطنان، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.



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