شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 4 ملايين لتر من المياه للنازحين بحجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير 2022م، في محافظة حجة ضخ 3.254.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 655.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.

وجرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فرداً.