شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألف مستفيد من مشروع مركز الملك سلمان لدعم التغذية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

وخلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير 2022م استفاد من المشروع 29.563 شخصا، حيث جرى فرز 5.438 طفلا، وتقديم العلاج لـ 466 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 728 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 610 أطفال لوقايتهم من سوء التغذية.

فيما جرى فرز 2.935 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 825 حالة، فيما حصلت 2.636 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 13.416 مراجعة من أنشطة التوعية، و 2.509 مستفيدات من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.