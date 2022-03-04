اخبار الخليج – موجة غبارية تجتاح أجواء البحرين مع تدني مستوى الرؤية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتاحت قبل قليل موجة غبارية كثيفة مصحوبة برياح شديدة السرعة أجواء المملكة، مما ادى إلى تدني الرؤية في شوارع الرئيسية.

وحذر حساب بحرين ويذر في توقعاته للطقس، من قدوم موجة غبار نهار اليوم الجمعة، بسبب تواجد فرص تشكل الموجة تشمل مناطق واسعة من الجزيرة العربية.

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