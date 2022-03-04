بعد اجتياحها بعض المناطق .. "الصحة" توجه 6 نصائح للوقاية من موجات الغبار

محمد بن مسعود - الدمام - 08-01-1443 01:55

صدى تبوك – متابعة

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، كيفية الوقاية من الغبار، الذي يعتبر من ملوثات البيئة وله أضرار عديدة، كاحتوائه على حبوب اللقاح والميكروبات، وذلك بالتزامن مع موجة الغبار التي اجتاحت بعض المناطق في المملكة ومنها الرياض والقصيم.

ونصحت الوزارة بإغلاق أبواب ونوافذ المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات التي تصفي الهواء مع الحرص على تغييرها باستمرار.

وشددت على مرضى الربو بالتأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.