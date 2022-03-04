اخبار الخليج – مدير سيرك موسكو: العقوبات الغربية المفروضة على القطط الروسية تثير الضحك

محمد بن مسعود - الدمام - قال مدير سيرك موسكو وفنان الشعب الروسي، أدغارد زاباشني، أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي للقطط على مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية لا يثير إلا السخرية
وقال:» إن هذه ظاهرة مؤقتة لا تلزم أحدا باتخاذ أية خطوات، وإنها لا تثير غير ابتسامات لدى الجميع. وأنا مقتنع بأن قططنا ستبقى مرضية وفي حالة جيدة على الرغم أنها لن تزور لوقت ما مباريات دولية، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أنها قادرة على التنافس وممارسة الرياضة»
أما مدير مسرح القطط بموسكو ، يوري كوكلاتشوف، فقال في حديث أدلى به لوكالة «تاس» الروسية إن الحظر لن يؤثر سلبا على هذا النوع من البزنس في روسيا. وأضاف بنوع من السخرية: «ربما تزعج القطط الروسية رجال الأعمال الذين يخسرون أموالا بسبب أن القطط الروسية هي أفضل وأجمل القطط في العالم»
يذكر أن الاتحاد الدولي للقطط فرض حظرا بدءا من 1 مارس الجاري على مشاركة القطط التي يعيش أصحابها في روسيا في المباريات الدولية. وحظر البيان الذي نشره الاتحاد إدراج القطط الروسية على قوائم الانتساب التابعة للاتحاد الدولي للقطط. وستظل القيود سارية المفعول لغاية 31 مايو عام 2022 وستتم مراجعتها إذا لزم الأمر
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