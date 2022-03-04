اخبار الخليج – الشيخة لولوة بنت الأمير خليفة تفتتح سوق السفارات الدولي الـ 36 بمشاركة 28 سفارة عربية وأجنبية

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة كريمة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرم معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون، أقامت جمعية رعاية الطفل والأمومة مهرجان سوق السفارات الدولي وذلك يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 الساعة 10:30 صباحاً بمقر الجمعية في مدينة عيسى بمشاركة 28 سفارة عربية وأجنبية فيها.

حيث رفعت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة على دعمها ومساندتها الدائمة للجمعية ورعايتها للأنشطة الخيرية التي تقيمها الجمعية، والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المنتسبين للجمعية وحافزاً للاستمرار في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة والشكر موصول إلى الشيخة حصة بنت راشد آل خليفة والشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة على تشريفهم ودعمهم لسوق السفارات الدولي.

وكما تقدمت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية بجزيل الامتنان والتقدير لجميع السفارات المشاركة على المجهود والإعداد وإبراز سوق السفارات الدولي في أجمل صورة مما كان له الأثر الطيب في نفوس جميع المدعوين.

وذكرت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الجمعية أن عدد السفارات المشاركة لهذا العام 28 سفارة عربية وأجنبية ومن أهم عوامل نجاح السوق لهذا العام هو مشاركة السفارات في الإعداد والتنظيم وتقديم أجمل وأرقى المنتوجات من مختلف بلدانهم المشاركة، وإبراز ما تتمتع به من دولهم من منتوجات حرفيه وتراثية وتقديم أكلات وحلويات خاصة ببلدانهم كما تُظهر بعض السفارات أساليب ثقافية تتناول الموسيقى والألعاب الشعبية وتبرز أيضاً الصناعات اليدوية، وكما شاركت السفارات بتقديم جوائز قيمة تخصص لليانصيب.

واشارت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إلى ان جمعية رعاية الطفل والأمومة تسلط من خلال الفعاليات التي تقيمها على ما يتمتع به المجتمع البحريني من قيم التعايش والانفتاح والتعددية في إطار من الانسجام الذي يشعر به كل مقيم على ارض مملكة البحرين.

ولفتت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة إلى ان سوق السفارات الدولي يعد مناسبة سنوية وفرصة طيبة لتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة وإتاحة المجال أمام التبادل الثقافي والحضاري.

وكما أفادت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة بأن سوق السفارات الدولي من أهم الأنشطة الداعمة لميزانية الجمعية لإقامة المشاريع التعليمية التي تعتمد على دعم ومساندة الجميع.

وقالت زوجة السفير البريطاني لدى مملكة البحرين: “أنه لشرف لي بأن أكون متواجدة في مثل هذه الفعالية لأن الهدف منها رائع وهو جمع الأموال لمساعدة جمعية رعاية الطفل والأمومة، وتم عرض المنتجات البريطانية منها أطباق مخبوزة في المنزل ومنها الكعكات من مخابز بريطانية، ولم ننسى ايضاً الكتب والدمى الدببة للأطفال».

ومن جانبها أكدت زوجة السفير الألماني لدى مملكة البحرين بأنهم يشاركون في سوق السفارات الدولي منذ سنوات عديدة، مضيفة بأن تم عرضهم للمنتجات الألمانية على كشك كبير مثل الخبز والكعك الألماني المخبوز منزلياً على يد الالمانيات المحليات بمملكة البحرين، وايضاً نماذج مصغرة للسيارات الألمانية (المرسيدس، البورش)، ومنتجات المطبخ عالية الجودة وغيرها من المنتجات الألمانية.

وكما أعربت بقية زوجات السفراء المشاركات في السوق عن سعادتهن للمشاركة في مثل هذا السوق المتميز الذي يجمعهن مع مختلف المشاركات من عدة دول اجنبية وعربية، وذلك يتيح الفرصة للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة، وأكدن على التواصل المستمر بين السفارات المختلفة لدى مملكة البحرين، وان السبب الرئيسي للمشاركة هو الاهتمام بالجانب الخيري لهذا المعرض مما يساهم في دعم الجمعية.