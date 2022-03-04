أمير القصيم يعزي أسرة القرعاوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لإمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين ببريدة الشيخ عبدالله القرعاوي، بوفاة حفيده الشاب عبدالرحمن بن محمد عبدالله القرعاوي.

وسأل سموه خلال زيارته لمنزل إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة بريدة بمنزله اليوم، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه قدم الشيخ القرعاوي شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.