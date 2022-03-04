شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين وضبط مخالفات للتدابير الصحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة الطائف، أمس، 1130 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفة، وضبط مخالفات للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بالمحافظة وبلدياتها التابعة، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940.