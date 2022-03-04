معرض الدفاع المدني بتبوك يختتم فعاليات اليوم العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

أختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم ، فعاليات معرض ” سلامة الإنسان بنماء ونماء ” التي استمرت أنشطته التوعوية والتثقيفية لمدة 3 أيام ، بمجمع تبوك بارك مول التجاري .

وحفل المعرض الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، بمشاركة أكثر من 21 جهة حكومية وأهلية وتطوعية بالمنطقة : ” بالعديد من البرامج التي حملت بين طياتها ، حرص الدفاع المدني بآلياته ورجاله على رفع مستوى الوعي للمجتمع ، كونه المحور الأهم في عملية البناء والنماء ، وتوحيد الجهود بينه وبين الجهات المشاركة لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكافة المواطنين والمقيمين حتى يتم معرفة وتقييم الأخطار وطرق التعامل معها ، كما ضم المعرض مجموعة من الأنشطة التوعوية للأسر والأطفال تخللها توزيع النشرات الإرشادية والتوعوية ، إضافةً إلى أقسام توعوية من أهمها القسم المرئي، الذي يُعرض به عدة مقاطع إرشادية مرئية عن بعض الممارسات الخاطئة والخطرة داخل المباني والمنشآت ، وكذلك نصائح للتعامل مع المواد الخطرة في حال أسيء استخدامها كالمسابح والسخانات الكهربائية والمواد المنظفة وآلات الطهي وغيرها، إضافةً إلى القسم المقروء الذي هدف بشكل خاص لتوعية كافة أفراد المجتمع .

وفي نهاية الحفل كرمت المديرية الافراد المشاركين من الجهات المشاركة .