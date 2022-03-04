1700 مدرسة تكمل جاهزيتها لاختبارات 160 ألف طالب وطالبة في تعليم القصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم استعداداتها لانطلاقة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ، يوم الأحد القادم ٣/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضوريًا ، وذلك قرابة 160 ألف طالب وطالبة، يمثلون طلاب وطالبات الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي في 1700 مدرسة، مع الحرص على اتخاذ كافة الاحترازات والتدابير الصحية لضمان سلامتهم.

وسخرت الإدارة العامة كافة إمكاناتها للاستعداد والتهيئة ورفع مستوى الجاهزية في المدارس وتهيئتها لتأدية الاختبارات ، عبر تشكيل لجان إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات والتأكيد على مديري ومديرات المدارس والموجهين الطلابيين بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات ومتابعتها أولًا بأول وفق خطة معدة وتقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداءها.

وأكد مدير إدارة الاختبارات والقبول (بنين) علي الزميع جاهزية المدارس لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني فيما تم تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للاختبارات الحضورية بما يضمن كسر حاجز الرهبة وتدريبهم على التعامل معها بأريحية بعيدًا عن القلق والتوتر ليتمكنوا من تأديتها بمستوى عالٍ، إضافةً إلى التأكيد على مديري ومديرات المدارس بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات، مشيرًا إلى أنه تم نشر جداول الاختبارات للطلاب والطالبات في وقت سابق، كما أنهت المدارس رصد درجات الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر والمشاريع والبحوث والتقارير، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

مدير إدارة الاختبارات والقبول (بنات) رقية الأحمد أشارت إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضورياً والتعاون مع اللجان لتنظيم دخول وخروج الطلاب والطالبات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ، منوهة على مديري ومديرات المدارس بضرورة إدخال الدرجات في نظام نور يوميًا أولا بأول، وأهمية تذليل العوائق التي تواجه الطلاب والطالبات ؛ لاستكمال الاختبارات وتحقيق النواتج المستهدفة، كما دعت الطلاب والطالبات إلى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

تجدر الإشارة أن الإدارة العامة تقدم حزمة من التوجيهات والرسائل التوعوية التثقيفية التي تعزز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات الحضورية، وتعزيز دور الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور في تهيئة الطلبة نفسياً لأداء الاختبارات ا، كما أطلقت خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والصحية والاجتماعية للطلبة وللردعلى استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم طيلة أيام الاختبارات.