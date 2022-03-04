محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نفّذت أمانة الطائف، أمس، 1130 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفة، وضبط مخالفات للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق “توكلنا”.
وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبُّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بالمحافظة وبلدياتها التابعة، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أيّ مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ 1130 جولة رقابية في الأسواق والمراكز والمولات بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.