عوالق ترابية على منطقة حائل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل نبّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ5 عصرًا.

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