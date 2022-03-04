اخبار الرياضه السعوديه الأهلي «ناوي» على الاتفاق.. وأبها والتعاون يستضيفان الطائي والفتح

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل اليوم (الجمعة) الإثارة والندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة ثلاثة لقاءات مهمة، إذ يستضيف أبها (سادس الدوري) نظيره فريق الطائي (عاشر الدوري)، عند الساعة 4:15 عصرا، ويلتقي التعاون (المركز 12) بفريق الفتح (سابع الدوري) عند الساعة 6:45 مساء، وتختتم لقاءات الليلة بالقمة المرتقبة التي تجمع الاتفاق (المركز 15) بضيفه الأهلي (المركز 11) عند الساعة 8:45 مساء.

«فارس الشمال» يهدد «زعيم الجنوب»

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق أبها لقاءه أمام ضيفه الطائي بحثاً عن العودة لسلسلة الانتصارات، بعد خسارته في آخر جولتين في الدوري، ويحتل «زعيم الجنوب» المركز السادس برصيد 28 نقطة حصدها من 8 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 24 وعليه 35 هدفاً، أما فريق الطائي فيطمح لمواصلة انطلاقته نحو مراكز المقدمة، إذ يحتل «فارس الشمال» المركز العاشر برصيد 26 نقطة حصدها من 8 انتصارات وتعادلين و12 خسارة، وله من الأهداف 22 وعليه 35 هدفاً.

«النموذجي» لمواصلة الانطلاقة.. و«السكري» للابتعاد عن الهبوط

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام نظيره الفتح سعياً لخطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل «سكري القصيم» المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 5 انتصارات و8 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 35 وعليه 38 هدفاً، أما فريق الفتح فيبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته التي وصلت إلى ثلاثة انتصارات متتالية، ليحتل «النموذجي» المركز السابع برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و4 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 24 وعليه 35 هدفاً.

«الراقي» ناوي على الاتفاقي

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق الأهلي لقاء مهما أمام مضيفه الاتفاق، ويسعى كل منهما لتحقيق النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل «الراقي» المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة حصدها من 5 انتصارات و10 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 28 وعليه 30 هدفاً، أما «الكوماندوز» فيحتل المركز الخامس عشر (ما قبل الأخير) برصيد 20 نقطة فقط، جمعها من 4 انتصارات و8 تعادلات و9 خسائر، وله من الأهداف 25 وعليه 36 هدفاً.