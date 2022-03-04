إغلاق 6 طرق في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، إغلاق الطرق المحيطة بـ ماراثون الرياض، مؤكدة على قائدي المركبات ضرورة استخدام الطرق البديلة.

وقالت “إدارة المرور”، في بيان، إنه سيتم إغلاق الطرق التي تحيط بمارثون الرياض، بداية من الساعة 3:30 صباح غد السبت، وحتى الـ 1:00 مساءً.

وأوضحت أن الطرق التي سيتم إغلاقها هي طريق جامعة الملك سعود إلى طريق الملك خالد، وطريق الملك خالد إلى الدرعية جنوبا، والحي السكني للدرعية.

ومن بين الطرق جاء طريق الملك عبدالعزيز، وأيضا طريق الأمير تركي الأول، والإمام سعود، والمدينة الرقمية، وطريق الدائري الشمالي، والإمام سعود بواسطة التخصصي.