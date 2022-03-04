شكرا لقرائتكم خبر عن كوت تيفوار تعلن دعمها للمملكة لاستضافة اكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق لمعاليه.

ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب كوت ديفوار بالتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأبدى فخامة الرئيس خلال اللقاء كامل دعم بلاده لطلب المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوطيدة

بين البلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.