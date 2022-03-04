شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حزمة من البرامج التوجيهية بتعليم جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التوجيه الطلابي "بنين - بنات" حزمة من البرامج والخدمات التوجيهية للطلاب والطالبات وذلك ضمن استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 1443هـ. وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي إلى أن إدارة التوجيه الطلابي قامت بإطلاق العديد من البرامج والخدمات لتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات وتوعيتهم وأولياء أمورهم ليؤدوا اختباراتهم بعيداً عن التوتر والقلق، والعمل على تهيئتهم نفسيا ووقائيا وتوفير الأجواء المريحة لهم، داعيا أولياء الأمور إلى ضرورة تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أثناء فترة الاختبارات . بدوره كشف مدير إدارة التوجيه الطلابي "بنين" أحمد بن محمد قحل عن إطلاق إدارة التوجيه الطلابي "بنين - بنات" مجموعة من البرامج والخدمات والأدوات من أهمها برنامج التهيئة الإرشادية للطلاب من الناحية النفسية والتربوية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الرفاه الطلابي ومنها برنامج تنمية مهارات الطلاب في القدرة على تنظيم الوقت والاستذكار الجيد، وتوعيتهم أيضا بأهمية الانضباط وعدم الغياب وتنمية دافعيتهم وتحفيزهم نحو التعلم وتقديم الجلسات الإرشادية الفردية والجماعية .