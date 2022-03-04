اخبار الخليج – «الأعلى للمرأة» يستعرض التجربة البحرينية في تقدم المرأة بورشة إقليمية نظمتها «الإسكوا»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الأمانة العامة في المجلس الأعلى للمرأة بورشة عمل نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على مدار يومين حول «الاستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية» عبر المنصة الرقمية، وذلك في إطار سلسلة الورش المخصصة للمنطقة العربية حول الموضوع.

وقدمت سعادة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عرضا استعرضت من خلاله تجربة مملكة البحرين الرائدة في تعميم منظور التوازن بين الجنسين في كافة المجالات ولا سيما في التقرير الوطني الطوعي الأول الذي قدمته مملكة البحرين في عام 2018، وأهم الجهود الوطنية والتشاركية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى إدماج احتياجات المرأة عبر وضع استراتيجيات وخطط عمل تشاركية على المستوى الوطنية ومدروسة لضمان تقدم المرأة على كافة الأصعدة.

وقد شاركت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة في هذه الورشة إلى جوار ممثلين عن المؤسسات الرسمية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة عام 2030 في الدول العربية، وأعضاء الفرق المسؤولة عن إعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية، وأعضاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لجامعة الدول العربية، وأعضاء اللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب عدد من خبراء الاستراتيجيات وخطط التنمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وكان الهدف من الورشة خلق منصة للحوار ومساحة لتبادل المعرفة حول الخبرات المكتسبة وقصص النجاح خلال عملية إعداد الاستعراضات الوطنية وما بعدها، وكذلك تسليط الضوء على التحديات واقتراح بعض الحلول التي تجعل من عملية الاستعراض الوطني الطوعي ومحتوى التقارير الصادرة عنها عملية تشاركية وشفافة في إطار متين وطوعي فعّال، واختتمت الورشة أعمالها بأنشطة تدريبية وتفاعلية للمشاركين، تلتها حلقة نقاشية حول التحدیات الهیكلیة التي تعیق تعمیم منظور المساواة بين الجنسين في الاستعراضات الوطنیة الطوعیة وتحدید التدابیر التي یمكن اتخاذها للحد منها.