نجا من 3 فرص .. “تفاصيل مثيرة” لمحاولات اغتيال الرئيس الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات:

قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

ووفقا لـ “سكاي نيوز”، أضافت الصحيفة أن الكرملين أرسل مجموعة من مرتزقة “فاغنر” وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات جرى إحباطها من طرف العناصر المناهضة للحرب داخل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين في داخل الجهاز نبهوا المسؤولين الأوكرانيين بشأن خطط محاولات الاغتيال. وأكد وزير الدفاع الأوكراني وجود ثلاث محاولات لاغتيال رئيسه.

وتضم إحدى المجموعات التي قيل إنها حاولت قتل زيلينسكي (44 عاما) تنتمي إلى “فاغنر”، وتضم 400 فرد.وتسلل أفراد المجموعة إلى كييف مع قائمة من 24 شخصا مطلوب تصفيتهم.