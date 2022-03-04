1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سجلت تونس 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 9 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 1001754 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 27 ألفا و 874 وفاة.

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