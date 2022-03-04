اختتام ملتقى قادة الوحدات الكشفية لمرحلة “البراعم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم ملتقى قادة الوحدات الكشفية لمرحلة “البراعم” والذي أُقيم (عبر الاتصال المرئي) خلال الفترة 2- 4 مارس الحالي بهدف تعريف القادة المشاركين على الاتجاهات التربوية الحديثة في الطريقة الكشفية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح قائد الملتقى حمد الحميزي، أن الملتقى ناقش عدداً من الموضوعات ومن أهمها مراجعة وتطوير دليل القائد الكشفي لمرحلة البراعم، وتعريف المشاركين على الاتجاهات التربوية الحديثة في مجال الطريقة الكشفية، والتطبيقات التربوية للمستجدات في الطريقة الكشفية، والتوظيف السليم لبرامج وأنشطة الكشافة في مجال الطريقة الكشفية، والتعريف بالتنمية المستدامة وأهدافها ودور القائد الكشفي في تحقيقها، كما ناقش المشاركون تقويم دليل القادة لمرحلة البراعم ودليل شارات الهواية، والمأمول من دليل القائد الكشفي لمرحلة البراعم (الجوي).

وتُعد مرحلة البراعم أحد مراحل التربية الكشفية العمرية وهي مُخصصة لمن عمرهم مابين 6 إلى 8 سنوات، وشعارها (ألعب وأتعلم)، وقد أقرتها جمعية الكشافة عام 2004 إدراكاً منها لأهمية تلك المرحلة السنية من أن الطاقة الحركية التي يبذلها الطفل في تلك المرحلة من أهم خصائص نموه الجسمي.