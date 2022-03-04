تنبيه جديد من "التأمينات الاجتماعية" للمتضررين من التعطل عن العمل بشأن "ساند"

محمد بن مسعود - الدمام - 08-01-1443 12:23

صدى تبوك – متابعة

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دعوة المُتضررين من التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم إلى سرعة تقديم الطلب من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” خلال المدة المُحددة لذلك.

وأوضحت المؤسسة، أن قبول طلب تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل يتطلب التقدم للنظام خلال 90 يوماً من ترك العمل.

وكانت وزارة المالية قد أضافت مؤخراً مادة جديدة للائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” تتعلق بآلية تحديد الاشتراكات المُستحقة للنظام.