محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
واصلت أمانة منطقة حائل خلال الأسبوع الماضي أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة حائل وضواحيها، بالإضافة إلى تعقيم وتنظيف ألعاب الحدائق والأرصفة والجزر الوسطية داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسة، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.
وأوضحت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه وفق الخطة المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، والمشاركة في أهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة بروح الفريق الواحد.
من جهة أخرى نفَّذت الأمانة عبر فرقها الرقابية جولات تفتيشية على أماكن الترفيه والصالات المغلقة للتأكد من التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية والصحية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة حائل تواصل معالجة التشوه البصري في عدد من المواقع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.