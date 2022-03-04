أمانة حائل تواصل معالجة التشوه البصري في عدد من المواقع بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

واصلت أمانة منطقة حائل خلال الأسبوع الماضي أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة حائل وضواحيها، بالإضافة إلى تعقيم وتنظيف ألعاب الحدائق والأرصفة والجزر الوسطية داخل الأحياء السكنية والطرق الرئيسة، وذلك ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضاري.

وأوضحت الأمانة أنها تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه وفق الخطة المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، والمشاركة في أهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بأشكاله كافة بروح الفريق الواحد.

من جهة أخرى نفَّذت الأمانة عبر فرقها الرقابية جولات تفتيشية على أماكن الترفيه والصالات المغلقة للتأكد من التقيد بالاشتراطات والاحترازات الوقائية والصحية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).