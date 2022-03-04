شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين المشهد الحضري بالمنتزهات والمواقع السياحية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجاً لنظافة المنتزهات البرية والمواقع السياحية المفتوحة في الهدا والشفا، وذلك ضمن برامج النظافة الشاملة للأحياء والمواقع السياحية، وتعزيز السلامة البيئية والإصحاح البيئي.

وأوضحت أمانة الطائف أن أكثر من 20 فرقه ميدانية مدعومة بالآليات والمعدات نفذت 1350 مهمة عمل ضمن البرنامج الميداني لرفع المخلفات والمتروكات ، مبينة أنها وزعت العديد من حاويات النفايات بالمواقع السياحية وذلك لتعزيز الخدمات وضمان سلامة وراحة المتنزهين، كما هيأت المواقع المحيطة بالمرافق العامة.

وقامت فرق الاصحاح البيئي بأعمال الرش والمكافحة الحشرية اليدوية والرش الضبابي ورش البودرة لمنع التكاثر الحشري في مواقع رمي النفايات والأماكن المحيطة بحاويات النفايات .