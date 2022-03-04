اخبار الخليج – الوزير خلف يبحث مع النائب الدمستاني عددا من المشاريع الخدمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين في جميع المناطق عموما ، و المناطق الصناعية على وجه الخصوص .

وأكد خلف على» أن البلديات مستمرة في حملاتها الرقابية والتفتيشية في مختلف المناطق، داعيا في الوقت نفسه جميع الأفراد والمؤسسات الى الحفاظ على النظافة العامة، والتقيد بالأنظمة والقوانين من أجل الصالح العام.

جاء ذلك خلال لقاءه بممثل الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية في مجلس النواب النائب أحمد الدمستاني بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، ومدير إدارة صيانة الطرق المهندس بدر العلوي، ومدير إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية السيد محمود الشيباني ومدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق المهندسة مها حمادة وعضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية السيدة زينة جاسم، والمهندس خليل الديلمي رئيس جمعية شجرة الحياة ، ورئيس مأتم الطويلة في قرية بوري السيد محمد سلمان وعدد من مسؤولي الوزارة حيث بحث معه عددا من المواضيع الخدمية .

وقد أوضح الوزير خلف أن أمانة العاصمة، والبلديات الثلاث تقوم بحملات رقابية وتفتيشية بصورة يومية ومستمرة في عموم مناطق مملكة البحرين، وأن مجمع 1012 ، في منطقة الهملة هو أحد المناطق التي تشملها حملات الرقابة ، إلا أن هذه المنطقة بحاجة الى تعاون أكثر من قبل الجميع لإزالة المخالفات والتزام الجميع بالمنطقة ، مشيرا الى أن الحملات لا تتركز فقط في موضوع النظافة ، بل حتى في التعديات وإشغالات الطرق ، والإعلانات غير المرخصة .

وشدد الوزير خلف على تطبيق قانون النظافة رقم 10 لسنة 2019 ، وأوضح أن القانون عالج الكثير من النقاط التي كانت غير موجودة في القانون السابق ، وقال « قامت الوزارة بحملة توعوية وإعلامية للتعريف بهذا القانون وهذه الحملات مازالت مستمرة لم تتوقف «، داعيا الجميع الى ضرورة التقيد بالقانون والعمل على نظافة وحضارية جميع مناطق مملكة البحرين .

كما بحث الوزير آخر مستجدات حديقة منطقة القرية، حيث أكد أن الوزارة في مرحلة إعداد الوثائق للحديقة تمهيدا لطرحها في مناقصة عامة، موضحا من أن مساحة الحديقة ستكون 740 متر مربع، وأنه فور الإنتهاء من إعداد الوثائق اللازمة سيتم العمل على طرحها في مناقصة لبدء العمل فيها .

من جانب آخر بحث الوزير خلف مع النائب موضوع تخصيص أرض لمنفعة عامة، موجها هيئة التخطيط والتطوير العمراني الى سرعة البت في هذه الأرض وعمل اللازم، إضافة الى عدد من المواضيع الخدمية الأخرى.

من جهته أشاد النائب الدمستاني بجهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى رأسهم الوزير والمسؤولين في الوزارة.

وقال الدمستاني « إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ المشاريع الخدمية، كما تقوم بجهود متميزة في تطوير الخدمات، وهي دائما تمد جسور التعاون مع مختلف القطاعات والهيئات بما يحقق المصلحة العامة «

كما أكد النائب الدمستاني على التعاون الوثيق بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية.