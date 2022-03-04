مدينة الملك عبدالله الطبية تنصح بضرورة فصل الأطعمة النيئة عن الجاهزة للأكل

محمد بن مسعود - الدمام - 08-01-1443 11:38

صدى تبوك – متابعة

نصحت مدينة الملك عبدالله الطبية، بضرورة فصل الأطعمة النيئة عن الأخرى الجاهزة للأكل تجنبًا لتعرضها للتسمم.

وبحسب المعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر فإن داء «اليرسينيات» هو عدوى خطيرة تسببها بكتيريا «يرسينيا» تنشط في اللحوم النيئة، والتي تعد واحدة من أخطر أنواع البكتيريا المعوية.

وأوضح المعهد، أن العدوى ببكتيريا «يرسينيا» تنتقل في الغالب عن طريق تناول لحوم نيئة أو لحوم لم تنضج بشكل كاف، كما يمكن أن تنتقل البكتيريا عن طريق تناول أطعمة ملوّثة.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء «اليرسينيات» في نوبات شديدة من الإسهال والقيء والغثيان وكذلك تقلصات في البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم.