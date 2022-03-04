غزو أوكرانيا يطيح بـ”عملة” بوتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في هبوط كبير للروبل الروسي في التعاملات المالية . وسجل الروبل الروسي أمس أدنى مستوى قياسي بـ 118.35، بانخفاض يزيد عن 10% خلال اليوم الجمعة. يأتي ذلك بعد خفض وكالتي فيتش وموديز تصنيف ديون روسيا السيادية إلى “غير مرغوب فيه”، كما تعرضت الأسواق المالية الروسية للاضطراب بسبب العقوبات بعد غزوها لأوكرانيا، ولا تزال سوق الأسهم مغلقةً وتلاشى حجم التداول على ديونها السيادية.

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