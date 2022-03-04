تعرف على اشتراطات الحصول على تراخيص النقل التعليمي للمنشآت والأفراد

محمد بن مسعود - الدمام - وأوضحت هيئة النقل، أن المركبات المسموح لها ممارسة النشاط يجب ألا تقل مقاعدها عن 7 ولا تزيد على 9، على ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع.

أما الحافلات الصغيرة (سعتها لا تتخطى 15 راكبًا)، فيجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع، والحافلات الكبيرة (سعتها لا تتخطى 15 راكبًا)، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات من سنة الصنع.

وأوضحت أن الاشتراطات الأساسية للحصول على ترخيص النقل التعليمي للمنشآت تتمثل في تقديم الطلب عبر بوابة «نقل»، مع وجوب العمل بـ 5 حافلات كحدّ أدنى، ووجود سجل تجاري للمنشأة في نشاط النقل، وتحديد مركز رئيس مناسب، وتوفير العنوان الوطني والارتباط بأنظمة الهيئة والأنظمة التي تتطلّبها الجهات الأخرى.

أما على مستوى الأفراد فيجوز للفرد ممارسة نشاط النقل التعليمي باستخدام مركبة واحدة مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج التمويلية، وأن تشمله الاشتراطات التالية: أخبار قد تهمك حاصل على رخصة قيادة مناسبة أن تكون مركبته مستوفاة للاشتراطات: ألا يقل عمره عن 25 سنة. أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون حاصلًا على دورة الإسعافات الأولية اجتياز الفحص الطبي اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. اجتياز الدورات أخرى تحددها الهيئة. الارتباط بأنظمة الهيئة، والأنظمة التي تتطلبها الجهات الأخرى.

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