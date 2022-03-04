محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اكبر محطة نووية في اوربا تقع بيد القوات الروسية وفرار الجيش الاوكراني
أعلنت أوكرانيا، صباح اليوم الجمعة، سيطرة القوات الروسية، على أكبر محطة نووية في أوروبا، عقب ساعات من محاولة إحراقها.
ونقلت وسائل إعلام دولية، بينها وكالة الأناضول، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على محطة “زاباروجيا” للطاقة النووية في أوكرانيا.
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بدورها قالت القناة 13 العبرية: “إنه بعد قتال عنيف سيطرت القوات الروسية على محطة زاباروجيا للطاقة النووية”.
جاء ذلك بعد تعرض المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا فجر اليوم لقصف روسي عنيف، حيث اشتعلت فيها النيران لكن تم إخمادها وسيطرت القوات الروسية عليها.
وقال وزير الخارجية الأوكراني: “الجيش الروسي يطلق النار من جميع الجهات على زاباروجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، إذا انفجرت فستحدث كارثة أسوأ بكثير من كارثة تشيرنوبيل عام 1986”.
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