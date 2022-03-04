محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما قالته قبل الانتحار.. «نهلة» انتحرت على الفيسبوك وصدمت المجتمع العربي
عمت حالة من الحزن في أوساط مدينة الإسكندرية المصرية بعد إقدام فتاة تدعى «نهلة» على إنهاء حياتها بعد نشر وصيتها عبر حسابها الشخصي في الفيسبوك، قائلة «أشوفكوا بخير».
وودعت نهلة عائلتها وأصدقائها برسالتين قبل رحيلها عن الحياة، وكتبت قبل انتحارها: «كل صحابي وكل الناس اللي بتحبني وبحبها وقت ماهيظهرلكم البوست ده، هكون خلاص مش هيبقالي وجود على الدنيا، كل حد عملت معاه حاجة حلوة لو كنت سبب ف ضحكته ياريت يدعيلي وأي حد زعلتو مني بقصد أو من غير قصد يسامحني في الوقت ده». وفقاً لصحيفة «الوطن» المصرية.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وأضافت: «مش هبقى محتاجه منكم غير الدعاء وبس، ادعولي كتير كل وقت هاجي فبالكم فيه تدعولي ومتنسونيش كل الناس القريبين مني هتوحشوني أوي في اللحظة دي هكون زهقت من كل حاجة في الدنيا اللي مكنش ليا حظ فيها أبدا، بس خلاص بقى قررت اسيبها وامشي وربنا يسامحني ادعولي كتير هتوحشوني أوي».
وبعد مرور قرابة 5 ساعات، تداولت «نهلة» رسالة أخيرة، نصت على: «اشوفكوا بخير وافتكروني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت».
وأكد أحد جيران «نهلة» الذي رفض ذكر اسمه، أن الفتاة فارقت الحياة بعد إنهاء حياتها أمس الخميس، موضحًا: «هي قاعدة مع جدتها في البيت لأن والدها متجوز واحدة تانية بعد ما والدتها اتوفت، لكنها معروفة بأدبها وأخلاقها الكويسة».
كما أوضحت صديقتها «دينا» أن «نهلة» انتحرت بالفعل وفارقت الحياة، وأنها جثمانها حاليًا في المشرحة في انتظار تصريح الدفن، وفقا لما أكدته ابنة خالة الفتاة.
وسرعان ما تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء، حزنا على رحيل الفتاة الشابة، وسط دعوات لها بالرحمة، وتداول ذكريات بينها وبين أصدقائها.
قد يهمك أيضاً :-
- أمن الطرق لمستخدمي الطرق الخارجية بالرياض: احذروا التقلبات الجوية
- أكثر من 1.7 مليون ريال قدمتها جمعية صحتي بطلعة التمياط لمستفيديها خلال عام 2021م
- حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
- هذا الموعد الفلكي لرمضان وعيد الفطر.. مرصد سعودي يكشف
- أمانة حفر الباطن ترفع 479312 متراً مكعباً من مخلفات البناء خلال العام الماضي 2021
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قالته قبل الانتحار.. «نهلة» انتحرت على الفيسبوك وصدمت المجتمع العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.